Voleibol: Hélio Sanches abandona a Selecção Cabo-Verdiana

10/11/2017 01:41 - Modificado em 10/11/2017 01:41

O internacional cabo-verdiano Hélio Sanches,actual jogador do Sporting de Espinho, anunciou na sua página do Facebook que já não vai mais representar as cores da Selecção Cabo-Verdiana de Voleibol.

De acordo com o voleibolista, a decisão surgiu após ter pensado muito e ponderado e chegou à conclusão de que não há mais condições para continuar na Selecção Nacional. “Estão muitas coisas erradas. Está-se a criar uma ideia errada do voleibol nacional”, sustenta Sanches. O central também não se esquece das coisas boas que a Selecção lhe proporcionou.

O camisola 5 que se estreou pela Selecção em Julho de 2013 na vitória por 3-0 sobre a Serra Leoa, na Cidade da Praia,desta feita põe um ponto final na sua ligação com a SelecçãoCabo-verdiana que viu ser negada a participação no Play-off de apuramento para o Mundial da China devido à falta de verbas.