São Vicente acolhe primeiro Fórum da Academia Olímpica de Cabo Verde

10/11/2017 01:35 - Modificado em 10/11/2017 01:35

A ilha de São Vicente irá acolher o primeiro Fórum Nacional da Academia Olímpica de Cabo Verde (AOC), esta sexta-feira, dia 10 de Novembro, pelas 17:30, no auditório do Centro de Estágios da Federação Cabo-verdiana de Futebol.

Com temas em torno da educação olímpica e ética no desporto, este Fórum pretende dar aos participantes uma visão clara do papel da Academia Olímpica em Cabo Verde e falar de questões pertinentes à volta do Olimpismo.

O evento traz três oradores ao palco: Carlos Rocha que irá fazer uma apresentação sobre “O papel do Olimpismo no desenvolvimento do Desporto em Cabo Verde”, Orlando Mascarenhas, Presidente da Comissão de Ética Desportiva do COC, que fará a sua explanação em torno da “Ética e Educação Olímpica” e, para terminar, Maísa Salazar, membro da Comissão de Ética do COC, com o tema “A Mulher e a Ética no Desporto”.

Todas estas apresentações terão espaço para debate que será moderado pelo jornalista Luís Cardoso da Silva.

A Academia Olímpica de Cabo Verde foi fundada em 2015 e, desde então, tem trabalhado na divulgação do olimpismo nas suas diversas vertentes.