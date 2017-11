Torneio de Abertura: Mindelense e Derby procuram manter registo com Castilho e Batuque à espreita

10/11/2017 00:57 - Modificado em 10/11/2017 00:57

O Mindelense e o Derby têm protagonizado um início de Torneio de Abertura invictos, somando ambos três vitórias em três jogos e, nesta quarta jornada, o Mindelense tem jogo grande frente à Académica, enquanto que o Derby joga frente ao Farense.

Os dois líderes, até ao momento, da Taça de Abertura, não têm dado hipóteses aos adversários e seguem lado a lado na luta pelo título desta época que está na posse do Batuque FC, conquistado na época passada. No primeiro jogo desta jornada, o Mindelense tem jogo grande frente à “Micá” que, até ao momento, tem apenas três pontos, fruto de duas derrotas e uma vitória, um cenário certamente desconfortável para a equipa “Negra do Mindelo”, mas num jogo clássico tudo pode acontecer e mudar o rumo das coisas.

O Derby teoricamente tem jogo mais acessível frente ao Farense, no segundo jogo de sábado, 11, equipa que ocupa por esta altura, o sexto posto em igualdade pontual com a Académica que tem três pontos, duas derrotas e uma vitória, mas perante uma equipa de grande calibre como é o Derby, o Farense certamente vai dar luta e tentar combater pelo resultado no jogo.

O jogo entre o Castilho e o Batuque FC, que se defrontam no primeiro jogo de domingo, 12, duas equipas que repartem a terceira posição com seis pontos, é certamente um jogo interessante desta quarta jornada. O Castilho que subiu esta época à elite do futebol em São Vicente, venceu as duas primeiras jornadas, acabando por cair somente na terceira frente ao Mindelense. Por sua vez, o Batuque, detentor do troféu, fez, até ao momento, o mesmo percurso que o Castilho e ambos procuram dar mais um passo na tabela classificativa.

No último jogo da quarta jornada vão estar frente a frente duas equipas que ainda não pontuaram nesta edição da prova, o Ribeira Bote e o Salamansa que somam apenas derrotas nos jogos disputados e, este jogo, certamente, vai ser encarado como uma oportunidade de alcançarem os primeiros pontos na prova.