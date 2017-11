Santo Antão: “o governo que coloque as condições para que os agricultores e os criadores de gado possam salvar os seus animais “

Lenine Correia, agricultor e criador de gado da ilha de Santo Antão, Chã de Pedras, diz que em Santo Antão vive-se um momento complicado tendo em conta ano agrícola zero. E a nível de criação de gado tem havido muitos prejuízos, com animais perderem as suas crias devido a seca. Declarações feitas, na sede da UCID, no Mindelo, esta quarta-feira.

O problema, para este agricultor não é apenas a disponibilização de recursos financeiros, uma vez que nem todos terão possibilidade de ter acesso a esta linha de crédito, mas sim que criem soluções para que os agricultores e criadores de gado, não percam mais animais até dezembro, altura em que será disponibilizado a linha de credito de 50 mil contos de emergência para agricultores e criadores de gado.

Este jovem agricultor, preocupado com esta situação apela a quem de direito para que o problema seja minimizado. Porque, conforme afirma até a agricultura de regadio está a passar por momentos difíceis, com as ditas “lavadas” em situações pouco recomendáveis, com a água a seguir para outros caminhos.

“Desejamos que rapidamente, o governo coloque em cima de mesa condições para que os agricultores criadores de gado possam salvar os seus animais”, apela este jovem assegurando que o problema não é apenas a disponibilidade recurso financeiro, mas sim criar condições para que a água chegue nos locais onde é possível e preciso para que possam utiliza-la na agricultura e pecuária.