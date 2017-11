Rambé procura alcançar o terno em Angola

9/11/2017 02:21 - Modificado em 9/11/2017 02:21

Após vencer a Supertaça e o Campeonato Angolano, o internacional cabo-verdiano Rambé procura agora um novo sucesso na final da Taça Angolana, agendada para o dia 11 de Novembro, sábado.

O jogador são-vicentino tem brilhado nesta época de estreia nos “Militares” e ajudou o clube na conquista do Girabola Zap, numa época que arrancou com a vitória na Supertaça.Desta feita, a equipa apurou-se para a final da Taça após eliminar o Progresso e, no próximo sábado, vai procurar alcançar o terno frente ao eterno rival Petro de Luanda.

O dia 11 de Novembro é histórico em Angola, pois é comemorado o dia da independência e, precisamente, no estádio 11 de Novembro em Luanda, Rambé e companhia vão tentar alcançar o inédito terno. Frente a frente vão estar as duas equipas mais fortes do actual panorama angolano, Primeiro de Agosto já consolidado bicampeão e Petro de Luanda, também pelo segundo ano consecutivo vice-campeão do Girabola.