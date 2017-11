Cremilda Medina chega com Folclore

9/11/2017 02:08 - Modificado em 9/11/2017 02:08

FOLCLORE é o nome do primeiro disco de Cremilda Medina que será lançado a 17 de Novembro. Depois do lançamento do seu single de estreia “Raio de Sol” que lhe valeu nomeações nos Cabo Verde MusicAwards e nos International Portuguese Music Awards, a cantora Cremilda Medina apresenta agora o seu primeiro disco.

Um trabalho gravado entre Portugal, Cabo Verde e Estados Unidos da América e que conta, na sua grande maioria, com produção musical de Kim Alves e participação de músicos de renome mundial como Catherine Bent, Scott Lesser, Melissa Bull, John Repiogle, Kim Alves, Luis Guerreiro, Luis Ponte, Ricardo Cruz, entre muitos outros.

Folclore é o nome do disco onde Cremilda Medina explora os ritmos tradicionais de Cabo Verde, em especial a morna e a coladeira, mas onde também se aventura pelo fado, numa composição “Sou Crioula” com letra do escritor José Eduardo Agualusa e música de Ricardo Cruz, produtor que já trabalhou com artistas de renome do fado como Mariza, Dulce Pontes e António Zambujo.

Há também uma incursão por ritmos brasileiros, nomeadamente o samba, no tema “Berço d’Morabeza” escrito por João Carlos Silva, com música de Anísio Rodrigues. O disco tem ainda composições de autores Cabo Verdianos que dispensam apresentação, mas aos quais Cremilda Medina se orgulha de dar voz, Morgadinho, Paulino Vieira, Manuel d’Novas, Ti Goi, Antero Simas e muitos outros.