Sia publica foto nua para estragar negócio a paparazzi

9/11/2017 02:03 - Modificado em 9/11/2017 02:03

A cantora divulgou no twitter uma imagem para que os fãs não gastassem dinheiro a comprar aos paparazzi.

A cantora Sia decidiu partilhar uma fotografia onde aparece completamente nua depois de descobrir que os paparazzi andavam a lucrar com a sua imagem. No twitter, a cantora australiana divulgou uma imagem, onde surge de costas e sem roupa, para que os fãs não gastassem dinheiro para terem acesso às fotografias. “Alguém está aparentemente a tentar vender fotografias minhas, nua, aos meus fãs. Poupem dinheiro, aqui é de graça. Todos os dias é Natal”, escreveu Sia no twett que já tem dado que falar.

Os fãs elogiaram a atitude da cantora e também a forma física que apresenta aos 41 anos. São mais de 14 imagens que se encontram para venda, incluindo esta que agora foi divulgada e que se encontra desfocada e com marca de água. A foto ficaria mais clara na ocasião da compra.