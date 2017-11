Amadora: Noiva morre ao atirar buquê

9/11/2017 01:58 - Modificado em 9/11/2017 01:58

Mulher, com 42 anos, sofreu um ataque cardíaco.

O casamento de Celeste Biagué e Rui, realizado no passado sábado na Amadora, Portugal decorria com normalidade, até ao momento de atirar o buquê de flores. Foi nessa altura que a mulher, com 42 anos, sofreu um ataque cardíaco, acabando por morrer. Familiares e amigos ficaram em choque com o sucedido. As damas de honor tiveram de receber assistência. Celeste, natural da Guiné-Bissau, tinha problemas cardíacos e veio para Portugal para fazer tratamentos. A mulher, que será sepultada na sua terra natal, deixa dois filhos.

Fonte: cmjornal.pt