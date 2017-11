UCID pede celeridade ao Governo nas medidas relacionadas com o mau ano agrícola

9/11/2017 01:50 - Modificado em 9/11/2017 01:50

A União Cabo-verdiana Independente e Democrática, convocou a imprensa esta manhã para mostrar a sua preocupação sobre que os efeitos do mau ano agrícola em Cabo Verde e apelar ao governo, celeridade no processo para que as pessoas sintam na prática a objetividade daquilo que foi anunciado, e que até então ainda não foi nem sequer publicado no Boletim Oficial, a questão da linha de crédito dos 50 mil contos.Crédito de emergência para Agricultores e Criadores de gado.