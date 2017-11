Teste de DNA para confirmar se as ossadas encontradas no Madeiral são de Lutcha

Este online confirmou, junto de familiares , que a PJ recolheu material genético junto da mãe de Maria de Lourdes, conhecida por Lutcha , que está desaparecida desde o mês de Dezembro de 2013 , para fazer teste de DNA . O teste também será feito nas ossadas encontradas e com o teste da mãe pode-se determinar com uma probabilidade de 99, 9 % se as ossadas são de Lutcha . O NN avançou que os indícios encontrados juntos das ossadas deixaram claro que se tratava de uma mulher. E tudo indica que a PJ segui as pista de mulheres desaparecidas em São Vicente e terá fica com a hipótese Lutcha , mas para ter uma confirmação precisava do material genético de um familiar para confirmar. As amostras já foram enviadas para Portugal onde vão se realizados os testes .

Maria de Lourdes, de 40 anos, conhecida por “Lutcha” continua desaparecida desde o dia 16 de Dezembro de 2013. Volvidos seis meses sobre o seu desaparecimento, só resta a angústia que consome os familiares.

Maria de Lourdes vivia na localidade de Cruz João Évora, São Vicente, com o marido e quatro filhos. A cidadã que sofre de problemas de depressão saiu de casa para arranjar o cabelo num salão de beleza em Monte Sossego. Porém, até hoje, “Lutcha” não chegou a casa, situação que levou a família ao desespero. Segundo o companheiro de “Lutcha”, Moisés Andrade, esta saiu de casa por volta das 14:30h, rumo à zona de Monte Sossego para procurar os serviços de uma cabeleireira. Ao sair de casa, Maria de Lourdes não apresentou sinais de que sofria de algum problema, pelo contrário, “deixou a residência da família de forma descontraída e entusiasmada”.

É que Maria de Lourdes “simplesmente desapareceu sem deixar rastos. Ninguém sabe por onde anda esta cidadã que deixou quatro filhos, de entre eles, um bebé de um ano que ficou sob a guarda do marido, Moisés Andrade”.

Nesse período surgiram informações sobre o seu paradeiro, mas que no final vieram a ser confirmadas pelas autoridades e familiares como “boatos”. A família foi mantendo a esperança de encontrar Maria de Lourdes, mas com o passar dos dias, dos meses a esperança foi-se desvanecendo.