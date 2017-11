Ulisses Correia e Silva :“ entrada do Estado no capital social da Binter ainda não foi concretizada”

9/11/2017 01:19 - Modificado em 9/11/2017 01:19

O primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva, disse esta quarta-feira que a entrada do Estado no capital social da companhia aérea Binter Cabo Verde (49%) ainda não foi concretizada, seis meses após o anúncio do negócio.

A companhia Binter Cabo Verde realiza deste 12 de novembro do ano passado voos entre as ilhas cabo-verdianas e desde agosto assegura a exclusividade das ligações aéreas no arquipélago, após a companhia aérea pública TACV ter deixado de operar no mercado interno.

A Binter Cabo Verde iniciou a exclusividade dos voos ao abrigo de uma parceria que prevê a entrada do Estado cabo-verdiano na companhia com a aquisição de 49% do capital social.

O anúncio da entrada do Estado cabo-verdiano no capital da empresa foi feito em maio, altura em que o primeiro-ministro confirmou que o investimento do Estado será de 19% do capital, que rondará os 1,1 milhões de euros.

O acordo prevê a cedência comercial das rotas, avaliada em 30%, tendo Ulisses Correia e Silva reafirmado hoje que isso “não depende de nenhum esforço financeiro por parte do Estado”.

Seis meses após o anúncio, Ulisses Correia e Silva disse que o negócio ainda não foi concretizado, mas garantiu que ficará concluído “brevemente”.

“Ainda não, estamos num processo de consolidação desse dossiê, que será concluído brevemente”, disse o chefe do Governo cabo-verdiano, antes da abertura de um fórum de educação, que decorre durante os próximos três dias na cidade da Praia.

O Estado cabo-verdiano irá desembolsar 126.238 milhões de escudos (1,114 milhões de euros) para adquirir os 19% da participação pública no capital social da companhia aérea.

Nas declarações aos jornalistas, o primeiro-ministro destacou ainda o “bom funcionamento” da Binter, afirmando que a companhia está a garantir as ligações inter-ilhas.

“Acho também que devemos focar nos resultados e não em questões que estão devidamente explicadas e fazer com que o astral dos cabo-verdianos aumente em vez de estarmos sempre mergulhados em pequenos problemas”, salientou.

A Binter Cabo Verde é uma companhia de direito cabo-verdiano, que tem atualmente como único acionista a empresa Apoyo Y Logistica Industrial Canária, Sociedade Limitada.

A Binter Cabo Verde aumentou, em dezembro de 2016, o seu capital social para 6,025 milhões de euros, correspondentes a 664,410 ações ao preço nominal de 1.000 escudos cabo-verdianos (cerca de nove euros) por ação.

Lusa