Ruth Lima quer estrear-se pelo Cruzeiros do Norte no comando da bateria

9/11/2017 01:09 - Modificado em 9/11/2017 01:09

A concorrer pela primeira vez ao concurso e tendo desfilado apenas duas vezes no carnaval de São Vicente, Ruth Lima, uma das seis beldades que irão no próximo sábado, 11 Novembro, disputar o posto de Rainha de Bateria do Grupo. Considera-se uma “louca” pelo carnaval e expectante para o dia da decisão final.

Natural de Povoação, Santo Antão esta jovem de 26 anos pretende com muita humildade, dar tudo de si para que consiga consagrar-se como Rainha de Bateria do Grupo Carnavalesco.