Morte de menina de 12 anos em carjacking comove Argentina

8/11/2017 01:45 - Modificado em 8/11/2017 01:45

A história trágica de Abril Bogado, uma menina de 12 anos morta a tiro durante um carjacking ao carro dos pais, perto de Buenos Aires, Argentina, está a comover o país.

Na madrugada de domingo, cerca das 4.30 horas, Abril regressava a casa depois de uma festa quando o carro em que seguia foi abordado por dois ladrões. Na imagens de videovigilância do momento, percebe-se que os dois homens começam por tentar roubar um homem que se refugia num carro.

Ao verem gorada a tentativa de roubo, decidem atacar uma nova viatura que chega com a família Abogado: o pai Cristian, a mãe Laura, Abril e Hugo, o avô. Como as portas do carro se encontram trancadas, um dos assaltantes acaba por disparar através do vidro e acertar em Abril, que horas depois morre no hospital.

Video