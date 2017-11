Selecção Nacional: Início da operação Burkina Faso em Portugal ainda sem Nuno Rocha

8/11/2017 01:40 - Modificado em 8/11/2017 01:40

A Selecção Cabo-Verdiana já se encontra reunida em Portugal, no Algarve, tendo em vista a preparação do jogo frente ao Burkina Faso faltando, neste momento, apenas a chegada de Nuno Rocha para fechar o grupo de trabalho às ordens de Lúcio Antunes.

Neste momento, o seleccionador nacional dos 23 convocados, já tem à disposição 22 jogadores, sendo que no primeiro treino da equipa marcaram presença apenas 17 jogadores, juntando-se ao grupo mais cinco jogadores, com Nuno Rocha a ser, neste momento, o único que ainda não marcou presença no estágio de preparação para o jogo.

Os “Tubarões Azuis” que já iniciaram os treinos na segunda-feira, vão continuar a trabalhar diariamente tendo em vista o compromisso importante frente ao Burkina Faso, mas antes, têm um jogo de carácter particular frente à Guiné-Bissau agendado para o dia 10. A preparação do jogo de apuramento para o Mundial Rússia 2018, decorre até ao dia 12, quando a equipa cabo-verdiana partir para Ouagadougou onde, no dia 14, enfrenta pelas 18:30 horas de Cabo Verde, o Burkina Faso.