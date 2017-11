Hidélvis deixa União da Madeira por motivos familiares

8/11/2017 01:37 - Modificado em 8/11/2017 01:37

O defesa central internacional cabo-verdiano Hidélvis Alves,ex-Mindelense, rescindiu o contrato de três anos que o ligava à equipa madeirense que actua na segunda liga portuguesa, alegando problemas familiares nesta decisão.

O jogador natural de São Nicolau, deixa o clube sem qualquer minuto efectuado na equipa e, de acordo com o jornal OJOGO, o União da Madeira em comunicado informou que “acordou com o atleta Hidélvis Jardim a rescisão com efeitos imediatos, por mútuo acordo, do vínculo contratual. Na base desta decisão estiveram motivos familiares invocados pelo atleta”.

Hidélvis Alves, recorda-se, ingressou na equipa da Madeira no início da temporada proveniente do Mindelense, clube cujas cores defendeu desde 2012. Com a assinatura de um contrato válido por três épocas, o internacional cabo-verdiano deixa assim os madeirenses sem jogar qualquer minuto.