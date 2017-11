Santo Antão Sul: Torneio de Abertura vai ser disputado antes da Supertaça

8/11/2017 01:34 - Modificado em 8/11/2017 01:34

Contrariamente ao que tem acontecido noutras regiões desportivas do país, a Região Sul de Santo Antão vai ter o Torneio de Abertura disputado antes da disputa da Supertaça “Filipe D`Pitu” entre a Académica e o Sanjoanenses, agendada para Dezembro.

O calendário oficial da nova época desportiva do Campeonato Regional da Zona Sul de Santo Antão já foi divulgado, primeiramente com o arranque do Torneio de Abertura na sexta-feira, 10, prova esta que vai ter apenas uma volta com cinco jornadas, com término no dia 02 de Dezembro. Após a realização do Torneio de Abertura, segue-se o jogo da Supertaça “Filipe D`Pitu” entre a campeã regional e detentora da Taça do Porto Novo, a Académica, e o Sanjoanenses finalista vencido da taça, agendado para o dia 09 de Dezembro, pelas 15 horas e 30 minutos.

O Campeonato Regional vai ter início logo no fim-de-semana a seguir ao da Supertaça, isto é, no dia 15, sexta-feira, com o embate entre o Fiorentina e o Sporting. De realçar que para a nova época no Porto Novo houve mudanças no que toca à entrada e saída de clubes, destacando-se a saída do vice-campeão regional,o Lajedos Futebol Clube, alegando “injustiças” dos líderes associativos e da arbitragem contra a equipa o que levou a esta decisão e, ainda, da Associação Desportiva Santo André que saiu por motivos financeiros. Em sentido inverso, regressam o Clube Sportivo Marítimo e o Tarrafal Futebol Clube.