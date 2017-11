Brigada de Trânsito apreende duas viaturas sem documentação

8/11/2017 01:27 - Modificado em 8/11/2017 01:27

A Brigada de Trânsito de São Vicente fiscalizou 58 viaturas no fim-de-semana de 03 para 06 de Novembro, tendo sido apreendidas duas viaturas e conduzidas ao Comando da Polícia Nacional por irregularidades na documentação. As viaturas circulavam pela cidade do Mindelo sem a respectiva documentação.

A Unidade da Brigada de Trânsito do Comando da PN realizou operações de fim-de-semana no âmbito do plano de reintrodução do patrulhamento rodoviário com o objectivo de combater os acidentes e garantir a fluidez do trânsito, entre outros aspectos.

Além da apreensão das duas viaturas, na sexta-feira à tarde, 03 de Novembro, foram registados três acidentes, sendo o de maior gravidade um acidente na zona de Chã de Alecrim, à tarde, com um ferido que esteve sob cuidados médicos e danos avultados na viatura. Foramainda aplicadas seis coimas a condutores por irregularidades.

Por outro lado, a Brigada Anti-Crime, os “ninjas”, abordaram e revistaram na via pública, 53 indivíduos suspeitos, tendo sido detidos três indivíduos que serão presentes ao Ministério Público por briga e distúrbios na via pública e posse ilegal de arma branca.

O trabalho dos “ninjas”, que antes era feito apenas à noite, vai passar a ser feito também durante o dia, conforme fonte da PN do Mindelo. Isto porque, segundo a nossa fonte, a necessidade assim o decretou e também é uma forma de assegurar a circulação das pessoas durante o dia, dando suporte ao patrulhamento a pé que está de volta ao centro da cidade e que tinha “desaparecido” nos últimos tempos.