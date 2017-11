POST :Hub aéreo, louvaminhas e dor de cotovelos

Por estes dias assistimos nas redes sociais a um rosário de louvaminhas da parte do governo e das pessoas afectas ao MPD e a manifestações incontidas de dor de cotovelo por parte da oposição afecta ao PAICV, isto a propósito da chegada de dois aviões para reforçar a frota dos TACV.

Quanto aos últimos como teorizou, o meu companheiro de estrada Tozé Barbosa,nos anos 90: a dor de cotovelo em política é uma doença incurável e não faz mal sequer aos cotovelos. Quanto aos primeiros como teorizou, o amigo e mestre Manuel Delgado, no início do ano 2000: o primeiro – ministro é meu funcionário. Somos nós que lhe pagamos o salário. Sendo assim não se entende os rosários de uns e de outros. E nem as louvaminhas que o PM tem colocado no seu Facebook por estar a fazer aquilo para que é pago.

Resolver os problemas que os que hoje estão com dores de cotovelos deixaram para resolver. Da minha parte é por isso que contribuo com os meus impostos para lhe pagar o salário. Foi por isso que votei nele. Para resolver problemas como os dos TACV. Ainda bem que está a resolver. Mas não vale de nada apresentar já a factura aos eleitores e a quem lhe paga o salário .

O momento, ainda é de trabalho. Muito trabalho. Lá para 2020 quanto o momento for de balanço e de prestação de contas, então sim.

Eduíno Santos

HUB AÉREO COMEÇA A SER REALIDADE

A nossa aposta na operacionalização da plataforma aérea em Cabo Verde é forte.

A localização do país entre a África, a Europa e a América para ser geoestratégica, tem que ser valorizada a partir de importantes ativos que o país aporta e que são a sua estabilidade política e social, relação de confiança com os parceiros e investidores e abertura ao mundo.

Para ser valorizada é preciso criar valor. Valor cria-se com o acesso a novos mercados para a exportação de bens e serviços com valor acrescentado incorporado no país. É isto que pretendemos com a plataforma aérea e comercial, onde a TACV, a gestão dos serviços aeroportuários (ASA) e a securização das fronteiras jogam um papel determinante.

Estamos a cumprir!

