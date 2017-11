Mindelo: Furto de telemóveis lidera a lista de ocorrências

8/11/2017 01:01 - Modificado em 8/11/2017 01:01

Durante este fim-de-semana, a Polícia Nacional de São Vicente, de 03 a 05 de Novembro, registou diversas ocorrências, a maior parte das quais se refere ao furto de telemóveis, tanto em residências como em roubos a pessoas.

Entre sábado e domingo, foram registadas nas esquadras da ilha, Esquadra do Mindelo, Fonte Inês e Monte Sossego, ao todo 69 ocorrências, sem mencionar as solicitações de emergência policial, abordagem da BAC e do CIPE.

De acordo com as ocorrências registadas nas unidades policiais do Comando, foram registadas denúncias por furto de ferramentas diversas em obra de construção civil e furto e roubo de telemóveis (ao todo doze). Denúncias de ofensa à integridade física, roubo de um televisor plasma no valor de 280.000$00, assaltos,marcaram o fim-de-semana policial em São Vicente.

Registou-se ainda a ocorrência do furto de uma bicicleta no valor de 17.000 escudos a bordo de um navio atracado no Porto Grande e o desvio de 20.000 escudos num estabelecimento comercial em Monte Sossego, além de VBG na Pedra Rolada, injúria e difamação.

Por outro lado, a BAC e o CIPE abordaram cerca de 34 indivíduos, 17 dos quais foram conduzidos à esquadra do Mindelo para identificação comdez detenções.

O Piquete, por seu turno, respondeu a cerca de 145 solicitações para resolver problemas em diversos locais da ilha, dos quais quatro não foram localizados.