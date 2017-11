Brasil: Jovem matou aluna com 11 tiros para que esta “não sentisse dor”

8/11/2017 00:56 - Modificado em 8/11/2017 00:56

Jovem afirmou “odiar” rapariga que matou. Disse, ontem, não estar arrependido, mas isso mudou hoje.

jovem de 19 anos que esta segunda-feira matou uma aluna de 16 anos numa sala de aula de uma escola em Goiás, no Brasil, disse ter disparado várias vezes – 11 – contra a vítima para que esta “não sentisse dor”, escreve o G1. Esta explicação consta do depoimento formal feito no dia do crime.

Apesar de na segunda-feira ter dito não estar arrependido do que fizera porque odiava a adolescente (ver vídeo abaixo), o discurso do jovem mudou esta terça-feira, garantindo estar sim arrependido.

Misael confessou também que ligou para a vítima no dia do crime e perguntou se ela “estava preparada”.

“Quando ele liga no dia do crime e pergunta isso, é como uma ameaça prévia. É como perguntar se ela está pronta para morrer. Mas achamos que a vítima não levou isso a sério”, disse a inspetora Rafaela Azzi ao G1.

Com uma máscara, Misael Pereira saltou o muro da escola em Alexania, cidade do Estado de Goiás, e dirigiu-se à sala de aula da vítima, disse o porta-voz da polícia, disparando contra a Raphaella. Esta morreu no local. Segundo a polícia, na origem do crime terá estado o facto de a vítima rejeitar as abordagens do suspeito.

“A cada tentativa recusada, ele ficou mais zangado e o amor transformou-se em ódio. Há um ano que o suspeito tinha planeado matá-la”, disse a inspetora . Misael Pereira foi detido pelas autoridades que responderam à ocorrência quando tentava fugir do local do crime.

