A pretensão de Magaly Monteiro: de figurante a Rainha de Bateria

8/11/2017 00:46 - Modificado em 8/11/2017 00:46

Magaly Monteiro quer brilhar na sua primeira participação no Concurso de Bateria do grupo carnavalesco Cruzeiros do Norte.

Disputando pela primeira vez o posto de Rainha de Bateria do grupo carnavalesco, Magaly Monteiro diz que, para ela, o Carnaval é um arrepio bom, basta ouvir uma batucada para lhe levantar o ânimo.

Esta jovem de Povoação, Santo Antão, acredita que todas têm o potencial para conseguirem o título, uma vez que se estão a esforçar e a empenhar-se o máximo para que no sábado, 11 de Novembro, seja um “estrondo” de show.

Com 28 anos de idade, esta beldade da ilha das Montanhas residente em Cruz João Évora desde 2007, diz que começou a desfilar pelo grupo em 2011 como figurante e, agora, quer o posto de destaque à frente da Bateria do Grupo.