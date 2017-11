Mário Semedo quer introduzir novo modelo de Campeonato Nacional de Futebol para a próxima época desportiva

O Presidente da nova direcção da FCF, Mário Semedo, quer introduzir um novo modelo de Campeonato Nacional de Futebol para a próxima época desportiva no país, com vista à participação de 14 equipas e a criação de uma segunda liga.

O líder máximo agora do Futebol em Cabo Verde, na tomada de posse, realçou que quer implementar um modelo de Campeonato Nacional para a próxima temporada, primeiramente com 14 equipas de todas as regiões desportivas do país a fazerem parte na primeira edição e que depois, de acordo com os resultados obtidos pelos clubes ou região, vai determinar quem fica e quem desce para a segunda divisão do Campeonato Nacional.

Mário Semedo quer reestruturar o futebol nacional com uma melhor organização, mais rigor, mais disciplina e mais competitividade, realçando a exigência da criação das equipas de formação por parte dos clubes da primeira divisão. “Juntamente com o Governo vamos trabalhar numa legislação para que as equipas que estejam na primeira divisão tenham, pelo menos, duas equipas de formação”.