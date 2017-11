Liga dos Campeões Africanos: WydadAtletic Clube de Marrocos vence o AL Ahly do Egipto e sagra-se campeão

O WydadAtletic Clube de Marrocos venceu, neste fim-de-semana, o Al Ahly do Egipto por uma bola sem resposta e sagrou-se Campeão Africano de Clubes, num jogo que teve a participação cabo-verdiana de Gerson Melo como coordenador designado pela CAF para o jogo da segunda mão da final.

A jogar em casa, os marroquinos traziam uma vantagem de um golo fora de casa, pois empataram a uma bola no Egipto na primeira mão da final. A jogar em vantagem e em casa, o Wydad carimbou o título à passagem dos sessenta e nove minutos de jogo quando o médio centro El Karti, conseguiu encontrar o caminho das redes da baliza a guarda do egípcio Ekramy.

O Wydad consegue, assim, ficar com o título de Campeão Africano de Clubes em casa e, em Dezembro, tem a missão de defender os clubes africanos no Mundial de Clubes, que vai ter a presença do Real Madrid de Espanha. Já os forasteiros saíram de Marrocos com as mãos a abanar, num jogo que teve o supervisionamento do cabo-verdiano Gerson Melo.