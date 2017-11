Ashley Graham criticada após fãs suspeitarem de uso de Photoshop

6/11/2017 04:31 - Modificado em 6/11/2017 04:31

Ashley Graham é uma das modelos plus size mais reconhecidas da atualidade. Mais do que uma simples manequim, a mesma sempre lutou pelo direito das mulheres de todos os tamanhos se sentirem bem com o seu corpo.

Contudo, numa das últimas fotografias que publicou na sua página de Instagram, a modelo foi criticada por, alegadamente, ter alterado uma das suas imagens através do Photoshop.

“Tu és linda, mas não consigo entender como esta foto está estranha”, afirmou um dos seus seguidores. “A tua beleza é incrível, mas este trabalho de Photoshop é vergonhoso”, alegou outro. “Está na hora de demitir a pessoa que fez isto”, acrescentou mais um.

Por outro lado, houve quem acusasse Graham de ser hipócrita, tendo em conta que a alteração das fotos ia contra os princípios que defende.