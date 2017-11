Rainha de Bateria do Cruzeiros do Norte: Siviene Soares vai disputar o concurso com a ambição de ganhar

6/11/2017 04:15 - Modificado em 6/11/2017 04:15

Este sábado, 11 Novembro sobe ao palco seis candidatas na disputa do tão almejado posto de Rainha de Bateria do Grupo Cruzeiros do Norte.

Siviene Soares, candidata número quatro, tem como ambição ser a escolhida para este posto que, nos últimos anos, tem ganho, em São Vicente, grande visibilidade.

Siviane Soares diz que o Carnaval é a sua vida. Desde criança. É um amor que com o tempo apenas aumentou e que, este ano, ambiciona com atitude e muito samba no pé e uma dose de arrogância com mistura de humildade, vencer o concurso e representar a família Cruzeiros do Norte e dar o seu contributo para a restituição da sua antiga glória.

Com dois anos consecutivos no grupo espera, desta vez, conseguir atingir o seu objectivo. Pretende mostrar muita alegria e garra no dia do concurso, uma vez que tem concorrentes muito fortes. Afinal são seis finalistas para a escolha daquela que terá a responsabilidade de manter o título que já foi conquistado pelo grupo duas vezes e, com esta, a terceira, frisa.

Com muito trabalho durante os ensaios, acredita estar a melhorar o seu desempenho para estar bem preparada e dar tudo de si este sábado.