Rede Social Crioula condena publicação de vídeos e fotos de mulheres nuas

6/11/2017 03:47 - Modificado em 6/11/2017 03:47

De uma forma geral as redes sociais utilizadas pelos crioulos , a chamada Rede Social Crioula , condenaram o “vazamento” na rede de fotos íntimas e vídeos que mostram jovens a fazer sexo e striptease . A maioria considera que quem deve ser censurado e punido é quem inseriu os vídeos e fotos na rede . “ Lucas Delgado Lima considera que “É certo que quem divulgou as fotos na internet terá que ser responsabilizado.

Porém uma coisa é certa: este caso será remédio santo para essas e para outras que jamais permitirão a captação de imagens do tipo, e terão todo o cuidado pois a existência de câmaras minúsculas colocadas em lugares insuspeitos é uma possibilidade que não se deve descartar.”

Mas, no caso dos vídeos visionados pelo NN todos mostram que as mulheres sabiam que estavam a ser filmadas . Mesmo nos casos de cenas de sexo com penetração vê-se que as mulheres sabem que o parceiro está a filmar. Nos casos de strip-tease fica claro que quem está a filmar é o parceiro , Não existem casos que indiciam que as imagens foram captadas sem consentimento . O que seria outro crime .

O crime neste caso segundo uma comentadora “o primeiro erro é de quem deixa ser filmado(a) por outros mas o crime é de quem posta essas coisas na net, um atentado as meninas e as pessoas que viram também. Uma vergonha, que tipo de pessoa é capaz de fazer isso com outra? Alguma vez pensaste se fosse contigo ?”

João Rodrigues considera que as mulheres que viram a sua intimidade nas redes sociais são vitimas “a pessoa que colocou as fotos e vídeos é responsável,com ou sem consentimento da mulher, pois ela é vitima do {a} sem vergonha e canalha que cometeu este grande crime contra as nossas mulheres.Que a justiça seja feita por quem de direito,pois as mulheres são nossas mães,esposas,filhas, irmãs,etc e devem ser respeitadas.“