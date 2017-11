Josiane Monteiro: A musa do Cruzeiros do Norte que quer comandar a Bateria em 2018

6/11/2017 03:28 - Modificado em 6/11/2017 03:30

Apesar de estar a concorrer em parte devido à influência de amigos, esta é a segunda vez que esta jovem da zona de Cruz João Évora entra no concurso para a escolha da Rainha de Bateria do Grupo. Visto que da primeira vez, no ano passado, ficou em segundo lugar.

No entanto, este ano aposta todas as suas “fichas” para conseguir a consagração do posto por que tanto almeja. São seis candidatas e acredita, que todas têm as mesmas probabilidades e cada uma se vai destacar pelas suas qualidades pessoais e representar o grupo em 2018, no sambódromo da Rua de Lisboa, e tentar manter o título que pertence ao Cruzeiros do Norte.

A decisão final está agendada para o dia 11 de Novembro, sábado, no Hotel Porto Grande. Data escolhida para decidir a sucessora de Vany Ramos, atual Rainha de Bateria do Carnaval de São Vicente.