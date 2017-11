Torneio de Abertura: Dérby não desarma e cola-se ao Mindelense na liderança

6/11/2017 03:19 - Modificado em 6/11/2017 03:19

O FC Derby venceu, este sábado, o Ribeira Bote por 3-1 e conseguiu igualar os mesmos nove pontos do Mindelense na tabela classificativa do Torneio de Abertura.

Com o Mindelense a jogar a meio da semana e a vencer o Castilho por 3-0, os derbianos sabiam que somente uma vitória ante o Ribeira Bote os colocaria no topo em igualdade pontual com os “Leões da Rua de Praia” e não cederam frente à equipa que viajou da “Zona Libertada”.

Numa jornada onde houve jogo grande, o Batuque, detentor do troféu da época passada, venceu a Académica do Mindelo por 2-0 e subiu ao quarto lugar da prova em igualdade pontual com o Castilho com seis pontos. A “Micá” soma assim a sua segunda derrota em três jogos disputados nesta prova.

Num jogo que encerrou a jornada três neste domingo, 05, o Farense venceu o Salamansa por 3-1 e conquistou, assim, os seus primeiros pontos nesta edição da prova. Por sua vez, o Salamansa soma mais uma derrota na Taça de Abertura, a terceira consecutiva, e ainda não pontuou.

No que diz respeito à classificação, o Mindelense e o Derby somam três vitórias e seguem líderes, seguidos pelo Castilho e o Batuque ambos com seis pontos e pela Académica e o Farense com três pontos cada. Ribeira Bote e Salamansa ainda não pontuaram.

Os jogos da quarta jornada vão ser disputados no próximo fim-de-semana com os seguintes encontros: no sábado, 11, Mindelense x Académica e Farense x Derby e, no domingo, 12, jogam o Castilho x Batuque e o Salamansa x Ribeira Bote.