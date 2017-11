MpD /Santo Antão: “Governo tem assumido os compromissos com a ilha”

3/11/2017 00:55 - Modificado em 3/11/2017 01:02

Os coordenadores do MpD refutaram as acusações da líder do PAICV de que “Santo Antão está a sentir as consequências da desgovernação do MpD”. Consideraram que o Governo de Cabo Verde tem assumido os compromissos com esta ilha, onde “nunca foi investido tanto dinheiro em tão pouco tempo”. Damião Medina, coordenador do MpD, afirma que “os santoantonienses se sentem satisfeitos perante os investimentos feitos em Santo Antão pelo actual Governo e pelas câmaras municipais”.

Damião Medina, que falava em nome dos seus colegas do partido a nível regional, disse que “ao contrário dos argumentos infundados e falaciosos da líder do PAICV, os santoantonienses sentem-se “satisfeitos com os investimentos feitos na ilha pelo actual Governo a começar pelo plano de recuperação de Santo Antão, estimado em 700 mil contos”. Afirma que para além desse investimento “as câmaras de Santo Antão receberam, já em 2017, o montante de 97 mil contos resultantes de diferentes programas que permitiram intervenções a nível da ilha”. E perspectiva novos investimentos para 2018 com os municípios santoantonienses a receberem do Governo 567 mil contos provenientes do FFM, dos fundos do ambiente e turismo e de contratos-programa.

Em relação ao ano agrícola, os responsáveis do MpD em Santo Antão regozijam-se pelo facto do Governo ter aprovado, “em tempo oportuno”, o plano de emergência para o salvamento do gado e mitigação da seca, orçado em 800 mil contos, no âmbito do qual esta ilha será prioridade.