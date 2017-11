Torneio de Abertura: Derby pode igualar o Mindelense na liderança

3/11/2017 00:53 - Modificado em 3/11/2017 00:53

Com o Mindelense a entrar em campo primeiro que o Derby em jogo antecipado da terceira jornada e, a vencer o Castilho por 3-0, o Derby vê-se agora forçado a vencer o Ribeira Bote para poder igualar o líder com nove pontos, numa jornada onde o foco central vai ser o jogo entre o Batuque e a Académica.

Em três jogos disputados, o Mindelense ainda não cedeu e, por isso, tem estatuto de líder isolado da prova. Por sua vez, o Derby que tem um jogo a menos que os encarnados do Mindelo, leva duas vitórias em dois jogos já disputados, e este final de semana, tem teste frente ao Ribeira Bote com aspirações de poder chegar à liderança repartida com o Mindelense.

O Derby procura igualar o líder no primeiro jogo de sábado 04, todavia, o jogo grande da jornada 3 vai ser disputado no mesmo dia entre o Batuque e a Académica do Mindelo. O Batuque, detentor do troféu da época passada, soma para já uma vitória e uma derrota e para não deixar fugir o líder, vai ter de se aplicar a fundo para poder levar de vencida a “Micá”. Os “estudantes”, por sua vez, têm os mesmos pontos que o Batuque com a mesma performance e, de certeza, os olhos estarão focados em arredar caminho para o líder até agora, o Mindelense.

No domingo 05, vai ser disputada apenas uma partida com o Salamansa e o Farense, equipas que ainda não pontuaram nesta edição da prova, num jogo em que uma vitória para qualquer uma das equipas poderá significar o início de uma nova série.

Classificação:

1- Mindelense 9 pontos; 2- Derby 6 pontos; 3- Castilho 6 pontos; 4- Batuque 3 pontos; 5- Académica 3 pontos; 6- Farense 0 pontos; 7- Ribeira Bote 0; 8- Salamansa 0.