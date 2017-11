Ribeira Grande de Santo Antão recebe a XXVª edição do Festival Sete Sóis Sete Luas

3/11/2017 00:52 - Modificado em 3/11/2017 00:52

A Cidade da Ribeira Grande, Santo Antão, recebe a partir desta quinta-feira, 02, a XXVª edição do Festival Sete Sóis Sete Luas (SSSL), que decorre noutras ilhas do país.

Ribeira Grande recebe, mais uma vez, a festa da música onde são esperados mais de uma dezena de artistas locais e internacionais que vão actuar no Terreiro da Povoação. A abertura está agendada para esta quinta-feira, 02, pelas 18 horas no Terreiro Largo da Igreja com Noite Cultural (Música, Dança e Teatro).

No segundo dia, 03, a partir das 21 horas no Centrum Cultural Sete Sóis Sete Luas actuam Ritmos do Paul (Paul), Sete Sóis Tarrafal Orquestra (Santiago) e Dilvio e Dulce (Porto Novo). No último dia do Festival, 04, no Centro do Terreiro pelas 17 horas vai haver Performance com Desfile Festival 7 Sóis 7 Luas, seguindo-se a inauguração da Exposição Colectiva de pintura Espaços, Atmosferas e Cores D`Esssaouira Mogador de Marrocos.

A Noite ficará completa com os espectáculos musicais de Levanta Espanca (Santo Antão), Santo Antão Sete Sóis Band (Santo Antão), Realejo (Portugal), Marisia Santos e Lulu (Sal), Pedro Rocha (Holanda), Ailine Lopes e Titita (Santo Antão) e Elida Almeida vai encerrar a XXVª edição do Festival em Ribeira Grande Santo Antão 2017.

De realçar que o Festival Sete Sóis Sete Luas é uma rede cultural de 30 cidades de 11 países que privilegia as relações vivas e directas com os pequenos centros e os artistas, com o propósito de divulgar a música popular contemporânea e as artes de figuras da cultura mediterrânea e lusófona.