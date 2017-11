Icelandair reforça frota dos TACV com dois boeings

3/11/2017 00:35 - Modificado em 3/11/2017 00:44

Dois boeings da Icelandair chegarão dentro de dias a Cabo Verde para reforçar a frota internacional da TACV cumprindo assim a promessa que o ministro da Economia , José Gonçalves, fez na altura da assinatura do contrato de gestão “a Icelandair vai reforçar a frota internacional da TACV com mais dois aviões, aumentando para cinco até final do próximo ano e 11 dentro de três anos “. Na altura poucos acreditaram na promessa , mas o certo e que as duas aeronaves , que já estão pintadas com as cores nacionais vão chegar antes do fim de ano. Estes aviões vão ter a base na ilha do Sal outra promessa feita pelo ministro .

O NN sabe que o plano do governo e da Icelandair passa por no próximo ano trazer mais cinco aviões e complentar uma frota de onze aviões em 2021.

O contrato de gestão com Icelandair foi assinado no mês de Agosto passado e terá a duração de um ano, renovável por igual período, caso a privatização não acontecer antes.