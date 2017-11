Advogado acusa Juiz Antero Tavares de perseguição

3/11/2017 00:39 - Modificado em 3/11/2017 00:39

O advogado estagiário Dith Mar Lima convocou esta quinta-feira a imprensa para denunciar o que considera de “perseguição e privação do livre exercício da profissão” por parte do juiz Antero Tavares do 1º Juízo Crime da Comarca de São Vicente.

Dith Mar Lima acusa o juiz de desrespeito à Ordem dos Advogados de Cabo Verde e perseguição à sua pessoa e abuso de poder.

O advogado afirma que o Juiz passou por cima de um parecer da OACV assegurando que não havia impedimento que o estagiário exercesse a advocacia e que o acompanhamento do patrono não precisa de ser obrigatoriamente físico.

Lima afirma que “temos um juiz a impor acima da Ordem e quando a Ordem esclarece, o meritíssimo juiz faz uso desse parecer em benefício próprio” e vai mais longe, considerando o juiz de “preguiçoso, inadequado, desatento e lento”, pois afirma não se ter dado ao trabalho de ler o parecer na íntegra.

O mesmo lamenta a situação e questiona se um juiz deve “aplicar a lei ou legislar no âmbito da aplicação da lei­”? Dith Mar revela que há um processo judicial contra o Juiz Antero Tavares e que a morosidade na resolução do processo tem sido um grande entrave.

Lima disse ter manifestado junto da Ordem dos Advogados a quem apela por uma maior intervenção e firmeza nas suas decisões.

Recorda que em Dezembro último o advogado estagiário teria sido detido por alegado exercício ilegal da advocacia.