Presidente da Comissão Europeia em Cabo Verde no final de Novembro

3/11/2017 00:44 - Modificado em 3/11/2017 00:44

O Presidente da Comissão Europeia, Jean Claude Juncker, deverá visitar Cabo Verde no final do mês de Novembro, anunciou hoje, em nota, o Ministério dos Negócios Estrangeiros e Comunidades Cabo-verdiano (MNEC).

“O Presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker deverá visitar Cabo Verde nos dias 30 de Novembro e 1 de Dezembro, trazendo na agenda novos compromissos com Cabo Verde”, refere o MNEC.

A visita surge em resposta ao convite do Primeiro-ministro de Cabo Verde, Ulisses Correia e Silva, aquando da sua visita a Bruxelas, em Outubro de 2016, e na sequência de uma visita de trabalho do Ministro dos Negócios Estrangeiros cabo-verdiano, Luís Filipe Tavares, a Bruxelas, entre os dias 23 e 27 de Outubro.

No âmbito desta deslocação, adianta o MNEC, Luís Filipe Tavares manteve encontros com a representante da União Europeia para a Política Externa e Segurança, Federica Mogherini, e com os comissários europeus para a Cooperação Internacional e Desenvolvimento, Neven Mimica e Investigação, Ciência e Inovação, Carlos Moedas.

“Nos vários encontros foram abordados temas tanto da agenda bilateral, como multilateral, bem como os progressos alcançados no quadro da implementação da Parceria Especial União Europeia/Cabo Verde e perspectivas para o reforço da cooperação em domínios considerados chave para o desenvolvimento de Cabo Verde”, refere o MNEC.

O futuro das relações entre os países ACP (África, Caraíbas e Pacífico) e a União Europeia (EU), a implementação da Agenda 2030 e a 5ª Cimeira União Africana/União Europeia foram igualmente “extensivamente analisados”, acrescentou o MNEC.

Luís Filipe Tavares reuniu-se igualmente com o homólogo belga, Didier Reynders, com quem assinou um acordo aéreo entre a Bélgica e Cabo Verde com vista ao reforço das ligações aéreas entre os dois países.

Ainda no quadro da missão, o ministro cabo-verdiano encontrou-se com responsáveis da companhia Brussels Airlines, que iniciou a 29 de Outubro a realização de dois voos semanais para as ilhas da Boavista e do Sal.

“A visita do chefe da diplomacia cabo-verdiana à Bélgica e à União Europeia visou reforçar as acções que vêm sendo desenvolvidas pelo Governo de Cabo Verde em prol do reforço da cooperação com a União Europeia e seus Estados-Membros e o relançamento de perspectivas de cooperação em domínios chave como a liberalização dos vistos, a segurança, a economia marítima e o turismo”, sublinha a nota do MNEC.

A visita serviu igualmente para reforçar o apelo de Cabo Verde à União Europeia e seus parceiros para participarem nos esforços de mitigação dos efeitos do mau ano agrícola que Cabo Verde atravessa.

