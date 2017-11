Mindelact : sobe o palco do festival que se move com a economia dos afectos

Mindelact, festival internacional de teatro trás hoje à ribalta do palco de Soncent, grupos de catorze países.

O teatro em São Vicente está a conseguir o que muitas outras formas de expressão artística e cultural até agora não conseguiram aqui nestas ilhas.

De acordo com João Branco, convém não falar do orçamento deste Festival de teatro , porque “o Mindelact move-se pela economia dos afetos”, e justifica ao Noticias do Norte, o fato de a maioria dos atores presentes serem consagrados e premiados em outras paragens e que aqui vêm para oferecer a arte da representação aos cabo-verdianos. “Pa pov de Soncent”,

O Presidente do Mindelact, faz vénia e reconhece que “os mecenas desta Ilha da cultura, estão engajados na promoção do Projeto Mindelact” e que juntamente com toda a equipa, tem nesta edição, sentido o carinho das instituições publicas e privadas e acrescenta, “até da comunicação social nos procura, mesmo que não hajam notas ou conferências de imprensa previamente agendadas”.

“Se não fosse a generosidade dos atores e dos seus congéneres, de acordo com João Branco, o orçamento desta edição podia ser dez vezes mais do que era o ideal para este ano.

A vontade de vencer, contudo é maior que as dificuldades e, João diz que neste ano o Mindelact vai estar em quase todas as praças publicas de Soncent e garante ao Noticias do Norte que o Mindelact vai ter presença gratuita nas remotas localidades de Salamansa, Calhau e são Pedro.

De realçar contudo, a comunhão de esforços entre a Câmara Municipal de São Vicente e o Ministério da Cultura, para que o projecto delineado por esta nova Direcção tivesse, actos para hoje 3 de Novembro entrar em cena logo mais.

A bilheteira da maioria dos espectáculos está esgotada, num festival de teatro que já é do mundo e em que 2/3 das atuações são gratuitas !

Carlos Flor