Mindelense vence Castilho e sobe à liderança provisória do Torneio de Abertura

2/11/2017 01:24 - Modificado em 2/11/2017 01:24

O Mindelense e o Castilho entraram esta quarta-feira em campo para a disputa antecipada da terceira jornada da Taça de Abertura e o Mindelense não deu hipóteses aos castilhianos ao vencer por 3-0, subindo assim, à liderança da prova.

Com a liderança repartida com o Derby à entrada para a terceira jornada, ambos com 6 pontos, o jogo desta quarta-feira “Santa” colocava frente a frente os dois campeões de São Vicente da época passada, o Mindelense da primeira divisão e o Castilho da segundona, mas os comandados de Rui Alberto Leite não estiveram para grandes festas e despacharam os recém-promovidos ao G8 por 3-0.

O Mindelense que nesta nova época desportiva se apresenta recheado de caras novas, com poucos sobreviventes da época passada, abriu o activo ainda na primeira parte pelo defesa central Fache e pelo inevitável Papalélé, com Nunin, ex-Salamansa, na segunda parte a fechar as contas finais dos marcadores. Com esta vitória, os campeões da primeira divisão da época passada chegam aos nove pontos, mais três do que o Derby que só entra em cena no fim-de-semana que se avizinha.

Classificação:

1- Mindelense 9 pontos; 2- Derby 6 pontos; 3- Farense 3 pontos; 4- Castilho 3 pontos; 5- Batuque 3 pontos; 6- Académica 3 pontos; 7- Ribeira Bote 0; 8- Salamansa 0.