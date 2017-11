Fantasy Bra da Victoria’s Secret em 2017

2/11/2017 01:16 - Modificado em 2/11/2017 01:24

A Victoria’s Seret revelou nesta quarta-feira (01.11) a modelo que usará o poderoso Fantasy Bra do seu aguardado desfile de 2017, que acontece no fim de novembro, em Xangai, na China – e será uma brasileira! Lais Ribeiro foi escolhida para usar a preciosa peça, avaliada em mais de 2 milhões de dólares, com cerca de 6 mil pedras preciosas entre diamantes, safiras amarelas, topázio azul e ouro 18k e que levou quase 350 horas para ser confeccionada.

“Nunca chorei tanto em toda a minha vida – e eu tenho um filho! Fiquei muito emocionada, não podia acreditar quando me falaram. (…) É uma honra estar entre Gisele, Candice, Adriana e tantas outras grandes tops que usaram a peça no passado”, disse. “Mantive esse segredo por muito tempo e estou honrada em anunciar que vou usar o Champagne Nights Fantasy Bra este ano! Estou muito feliz e grata pela minha família Victoria’s Secret por confiar em mim e feliz por todo o apoio da minha família, amigos e fãs! MUITO OBRIGADA!!!”, comentou a beldade.

Mas, antes que você possa ver registros inéditos da modelo na passarela, preparamos uma galeria com os 22 modelos que já cruzaram o show até o momento.