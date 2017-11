Tiroteio no Halloween: Homens mascarados disparam sobre pessoas em rave

2/11/2017 00:58 - Modificado em 2/11/2017 00:58

Duas pessoas ficaram feridas na sequência deste tiroteio no este de Londres. Polícia procura suspeitos.

A noite deveria ser de celebração do Halloween mas tornou-se uma verdadeira noite de terror. No passado sábado, um tiroteio numa rave ilegal em Leyton, no este de Londres fez dois feridos e aterrorizou as mais de 100 pessoas que se encontravam na discoteca.

Os homens com armas automáticas usavam máscaras de palhaços, fantasmas e de monstros e começaram a disparar assim que entraram, avança o The Sun. Gerou-se imediatamente o pânico e várias pessoas conseguiram sair da discoteca.

Um homem de 41 anos foi atingido numa perna e uma mulher com cerca de 20 anos foi atingida no peito. Ambos não correm risco de vida.

Algumas pessoas que estavam na rave filmaram o momento em que o tiroteio começou e os momentos que se seguiram.

Avisamos que algumas das imagens pode chocar as pessoas mais sensíveis.