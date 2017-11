CIA revela o que encontrou nos computadores de Bin Laden Desenhos animados

‘Tom & Jerry’ e ‘Idade do Gelo’ entre os ficheiros.

A CIA revelou esta quarta-feira mais uma tranche de ficheiros pertencentes a Bin Laden. São 470 mil ficheiros recuperados dos computadores que o terrorista tinha em Abbottabad, no Paquistão, onde foi morto em maio de 2011 pelas forças norte-americanas. Entre vídeos de decapitações e planos militares, foram encontrados outros ‘documentos’ menos esperados: desenhos animados de ‘Tom & Jerry’ e da ‘Idade do Gelo’, bem como vários filmes de Hollywood e três documentários sobre si mesmo. Destes quase meio milhão de ficheiros, 79 mil eram audios e imagens enquanto outros 18 mil eram documentos. Fotos do filho, Hamza Bin Laden, e centenas de vídeos relacionados com as ações terroristas da al-Qaeda foram também recuperados. Também o diário pessoal de Bin Laden foi encontrado e as imagens reveladas pela CIA, onde é possível ver diversas páginas escritas à mão pelo próprio. “A revelação dos vídeos, audios e outros materiais dá a oportunidade aos norte-americanos de terem mais conhecimento sobre os planos e a forma de funcionar da organização terrorista”, disse Mike Pompeo, diretor da CIA, citado pela Reuters. Conteúdos pornográficos ou com direitos de autor não foram disponibilizados pela agência.

