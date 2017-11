Jamiro Monteiro não entra nos planos de Lúcio Antunes para a operação Burkina Faso

2/11/2017 00:40 - Modificado em 2/11/2017 00:40

São três jogos consecutivos que o jogador internacional cabo-verdiano Jamiro Monteiro que actua no Héracles do principal campeonato da Holanda, está a ser galardoado com o prémio de melhor jogador em campo, mas nem isso lhe bastou para a chamada à Selecção Nacional.

Lúcio Antunes divulgou na segunda-feira a convocatória para o jogo frente ao Burkina Faso, o último de apuramento para o Mundial 2018 da Rússia, e nele não constava o nome de Jamiro Monteiro, o que levantou alguma polémica e o seleccionador nacional apontou a renovação da equipa como sendo o motivo da ausência do jogador como de muitos outros.

Jamiro Monteiro de 23 anos que já vestiu as cores da Selecção Nacional por cinco vezes, leva no campeonato holandês dez jogos já disputados com um golo apontado, e nas últimas três jornadas, a primeira deste ciclo, com um empate frente ao Vitesse (1-1), depois uma derrota por (0-3) com o PSV e, nesta jornada, com uma vitória sobre o VVV-Venlo (3-0), sempre foi considerado pelos adeptos como sendo o homem do jogo.

As críticas em torno da ausência do médio são muitas face ao poderio atacante do jogador e que, no jogo frente ao Burkina Faso fora de portas, poderia ser importante na manobra da equipa que ainda sonha com uma possível presença na Rússia.