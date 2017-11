Gerson Melo vai ser primeiro cabo-verdiano a coordenar uma final da Liga dos Campeões Africanos

2/11/2017 00:35 - Modificado em 2/11/2017 00:35

O cabo-verdiano Gerson Melo vai coordenar a segunda mão da final da Liga dos Campeões Africanos no sábado, em Marrocos, entre a equipa da casa, o Wydad Atletic Clube e o AL Ahly, do Egipto, conforme o NN divulgou em exclusivo .

O coordenador dos jogos da CPLP (Comunidade dos Países de Língua Portuguesa) e agora membro integrante da nova equipa directiva da Federação Cabo-verdiana de Futebol eleita no passado sábado vai ser o primeiro cabo-verdiano a coordenar uma prova máxima de clubes no futebol africano.

Depois de ter desempenhado esta mesma função num jogo referente às meias-finais do CAN 2017 no Gabão, Melo volta à ribalta do futebol africano, desta feita a nível da maior prova de clubes do continente africano.

De realçar que na primeira mão da final disputada no Egipto, as duas equipas empataram a uma bola, levando para a segunda mão o Wydad Atletic Clube a vantagem nesta final.

Desporto

Mindelense vence Castilho e sobe à liderança provisória do Torneio de Abertura

O Mindelense e o Castilho entraram esta quarta-feira em campo para a disputa antecipada da terceira jornada da Taça de Abertura e o Mindelense não deu hipóteses aos castilhianos ao vencer por 3-0, subindo assim, à liderança da prova.

Com a liderança repartida com o Derby à entrada para a terceira jornada, ambos com 6 pontos, o jogo desta quarta-feira “Santa” colocava frente a frente os dois campeões de São Vicente da época passada, o Mindelense da primeira divisão e o Castilho da segundona, mas os comandados de Rui Alberto Leite não estiveram para grandes festas e despacharam os recém-promovidos ao G8 por 3-0.

O Mindelense que nesta nova época desportiva se apresenta recheado de caras novas, com poucos sobreviventes da época passada, abriu o activo ainda na primeira parte pelo defesa central Fache e pelo inevitável Papalélé, com Nunin, ex-Salamansa, na segunda parte a fechar as contas finais dos marcadores. Com esta vitória, os campeões da primeira divisão da época passada chegam aos nove pontos, mais três do que o Derby que só entra em cena no fim-de-semana que se avizinha.

Classificação:

1- Mindelense 9 pontos; 2- Derby 6 pontos; 3- Farense 3 pontos; 4- Castilho 3 pontos; 5- Batuque 3 pontos; 6- Académica 3 pontos; 7- Ribeira Bote 0; 8- Salamansa 0.