Assomada : Segurança da Escola Napoleão Fernandes agredido e amordaçado por assaltantes

2/11/2017 00:28 - Modificado em 2/11/2017 00:28

O funcionário que faz a segurança na Escola Napoleão Fernandes na cidade de Assomada, interior da ilha de Santiago, foi agredido e amordaçado por assaltantes. Os meliantes conseguiram levar um televisor e um computador contendo informações importantes.

Segundo informações chegadas ao NN, não é a primeira vez que o estabelecimento é alvo de assalto, pois foi assaltado após a sua inauguração. Desta vez, os criminosos levaram um computador e um televisor.

O assalto aconteceu na madrugada da passada sexta-feira. O funcionário terá sido surpreendido por indivíduos encapuçados. O homem foi encontrado com os pés e as mãos amarradas e inanimado no chão do estabelecimento. O mesmo terá sofrido agressão por parte dos meliantes.

Agentes da Polícia Judiciária e da Polícia Nacional já estão no terreno investigando na tentativa de encontrar os responsáveis do assalto. Até ao momento não há quaisquer pistas.