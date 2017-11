Cartoon: JHA e a desgovernizaçon do MpD

1/11/2017 23:46 - Modificado em 2/11/2017 00:06

O NN inicia hoje a publicação de cartoons políticos . Todas as semanas vamos publicar um. Fomos ao passado do jornalismo mindelenses e fomos buscar os pioneiros do cartoon político que teve o seu início nos anos 90 no jornal Noticias. Fomos buscar o jornalista Eduino Santos e o desenhador Eurico Ramos, o primeiro com a ideia e concepção e textos e o segundo com o traço. Em 1991/ 92 7 /93 fazer uma caricatura do primeiro-ministro, do presidente da Republica, do Procurador-Geral da Republica ou do Supremo Tribunal de Justiça era considerado no mínimo falta de respeito com ameaças a mistura e processos no Tribunal. A liberdade de expressão gatinhava e muitos a queriam de rastos. Vinte e seis anos depois vamos buscar o estilo e os criativos do Noticias. Um estilo que pretendia e pretende “ estar no espirito mindelense de brincar com as coisas sérias sem ofender”. Eduino Santos, criador do projecto perguntado porque começou com a Janira responde “ No cartoon nada é feito á toa, embora pareça que sim. A minha escolha pela JHA quer em primeiro homenagear a nova geração dos políticos cabo-verdianos que queremos que sejam diferentes e que ajudaram a liberdade de expressão a colocar-se de pé. E também porque mesmo em caricatura JHA continua a ser uma mulher muto bonita “. Espero que goste. Se não gostar… chupar limão e bater com a cabeça na parede três vezes, às vezes resulta “. Este conselho serve também para os próximos .