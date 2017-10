FIFA vai distribuir 344 milhões de euros para as 32 selecções do Mundial Rússia 2018

31/10/2017 08:07 - Modificado em 31/10/2017 08:07

O organismo máximo do futebol mundial já divulgou o montante que vai dividir pelas 32 selecções que vão marcar presença no Verão na Rússia, com um aumento de 12 por cento em relação ao Mundial do Brasil realizado em 2014.

Num encontro realizado em Calcutá, Índia, os representantes da FIFA apontaram que em 2014 a Alemanha campeã do mundo recebeu 30 milhões de euros, enquanto que a vice-campeã, a Argentina, recebeu um total de 21 milhões.

As 32 selecções que vão marcar presença na Rússia em 2018 vão receber do organismo máximo um total de 1,2 milhões de euros para afinar a preparação para o maior evento desportivo de selecções do mundo, onde Cabo Verde ainda sonha marcar presença.

Neste momento, 24 nações de todo o mundo já têm presença assegurada na Rússia em 2018, faltando por apurar mais oito selecções: quatro da Europa (Play-off), três da África (qualificação) e uma da América do Sul e Norte (Play-off).