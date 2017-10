Garry Rodrigues na rota da Premier League Inglesa

31/10/2017 08:08 - Modificado em 31/10/2017 08:08

O internacional cabo-verdiano tem feito mossa no Galatasaray da Turquia e, no final do mercado de Verão, o Newcastle liderado pelo espanhol Rafael Benitez viu ser recusada uma proposta por Garry Rodrigues, mas o clube inglês não desistiu e parece determinado em levar o cabo-verdiano já em Janeiro.

A primeira proposta feita no Verão por 3,5 milhões de libras foi prontamente rejeitada pelos turcos, mas Rafa Benitez não desistiu de contar nas suas fileiras com o extremo e, segundo o jornal “The Cronicle”, os ingleses que ocupam neste momento a oitava posição da primeira liga inglesa, prometem voltar à carga já em Janeiro com a intenção de convencer a equipa turca a libertar o internacional cabo-verdiano.

Recorda-se que Garry Rodrigues transferiu-se do Paok da Grécia para o Galatasaray por 3,5 milhões de euros, sendo até então uma das mais-valias do clube que ocupa, neste momento, a primeira posição do campeonato turco com 23 pontos, clube orientado por Igor Tudor.