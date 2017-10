Polícia Nacional de São Vicente e de Santo Antão com novas viaturas

31/10/2017 08:04 - Modificado em 31/10/2017 08:04

No âmbito do reforço da Segurança Pública em Cabo Verde, os Comandos da Polícia Nacional de São Vicente e de Santo Antão vão receber viaturas zero quilómetros.

No total são oito viaturas novas que vão ser disponibilizadas a estes dois Comandos, veículos estes que vão servir para o reforço do patrulhamento e restantes actividades da PN nestas ilhas.

São Vicente vai receber cinco veículos que vão ajudar no patrulhamento de todos os pontos da Cidade do Mindelo, enquanto que a ilha de Santo Antão vai receber três viaturas operacionais, uma para cada Concelho da ilha (Porto Novo, Ribeira Grande e Paul).