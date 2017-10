POST: Abrãao sexista

Bem ! Não ia comentar o post da ex-ministra de Estado e da Saúde Cristina Fontes. Por estar de acordo com o post e por ter escrito “Devido a isso criou – se uma opinião pública que pede a demissão do ministro da cultura sem se entender por que ele e não o Ministro do Interior , da Saúde , da Justiça ou da Presidência dos Assuntos Parlamentares se avaliarmos os actos e não as opiniões. Se o factor de avaliação é quem fala mais o ministro da cultura já devia estar na rua. Se são os actos , os erros , a incompetência no exercício das funções deixemos de tretas : em Cabo Verde nunca um ministro foi demitido por incompetência. “

E lá foi o ministro tagarela dizer que “O turismo em Cabo Verde não pode continuar a ser só praia e mar, música e mulheres bonitas” E mais uma vez a rede social crioula caiu-lhe literalmente em cima .E desta vez nem eu o defendo. Não tenho como

Eduino Santos

“O turismo em Cabo Verde não pode continuar a ser só praia e mar, música e mulheres bonitas” – Abraão Vicente in “O Publico.pt”

Porque não pensa antes de falar este Ministro?

Antevejo o Sr PM a vir a público fazer o “damage control” de uma forma ainda mais criativa do que o seu Ministro criativo … Infelizmente, por mais voltas que se dê, a interpretação cristalina desta frase é a de que as “mulheres bonitas” junto com “praia, mar e música” devem continuar a entrar no pacote turístico mas, não se deve ficar SÓ por aí …

Além de outras cositas mas, a frase é SEXISTA! Já agora, porque não admitir também que homens bonitos (que esta terra tem e muitos!) estão também no “pacote turístico” das ilhas da MORABEZA …??!!!

ORA BOLAS!!

PS: Ainda assim o que me entristece mais neste momento é o mau ano agrícola e as suas nefastas consequências, com respostas insuficientes dos poderes públicos …

