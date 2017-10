Vídeos e fotos de mulheres cabo-verdianas fazendo sexo vazam na rede

31/10/2017 08:01 - Modificado em 31/10/2017 08:13

Centenas de fotos e vídeos de mulheres cabo-verdianos em posses sensuais e em cenas de sexo explícito vazaram na Internet. Uma observação por esses conteúdos mostra que grande maioria quer das fotos, quer dos vídeos foram feitos com o consentimento das visadas. Existem cenas de sexo explícito e fotos, digamos “ousadas” que só podem ter sido feitos pelos parceiros. Mas, o problema aqui não quem filmou ou quem fotografou, mas quem as colocou na rede.

O NN apurou que a PJ, nos últimos dias recebeu queixas de algumas vítimas e já encaminhou as referidas queixas ao Ministério Público que irá acompanhar os casos.

A jovem cantora Elly Paris, que aparece num dos vídeos a dançar, veio dar a cara a assumir que fez esse vídeo e foi “só para uma pessoa”. Elly assume a defesa das outras mulheres que aparecem nas fotos e vídeos “ elas não fizeram nada de mal, quem cometeu um crime foi quem divulgou “. Num vídeo colocado na rede a jovem artista denuncia e acusa