Tribunal decreta TIR para um dos policias investigado por suspeitas de assaltos

31/10/2017 07:56 - Modificado em 31/10/2017 07:56

O Tribunal da Comarca da Praia decretou Termo de Identidade de Residência (TIR) para um dos elementos da Brigada Anti-Crime envolvido no caso de agentes da Polícia Nacional investigados por suspeitas de assalto a residências na ilha de Santiago. Um outro elemento foi ilibado.

De acordo com o jornal ANação um dos agentes, que já vinha a ser investigado há já algum tempo, foi detido na semana a passada pela Polícia Judiciária. Apresentado ao Tribunal para o primeiro interrogatório foi-lhe decretado TIR como medida de coacção. Em relação ao outro agente da BAC , ainda de acordo com fotos do referido jornal que o mesmo foi ilibado e que, inclusive, está a trabalhar normalmente.

E em relação ao terceiro envolvido, neste caso um oficial da Polícia Fiscal, dizem nossas fontes que a PJ está a investigar o seu suposto envolvimento no caso.

Recorde-se que os três agentes terão sido filmados por câmaras de vigilância durante um assalto a uma residência na cidade da Praia.

Na altura o Ministro da Administração confirmou que os suspeitos estão a ser investigados pela Polícia Judiciária. Paulo Rocha disse ter conhecimento dessa investigação “há muito tempo” e que as medidas que tiverem de ser tomadas serão adoptadas para o “bem da instituição e para o moral de todos”