Monteiro diz-se cheio de energia para continuar a conduzir os destinos da UCID

31/10/2017 07:55 - Modificado em 31/10/2017 08:10

António Monteiro apresenta a candidatura à própria sucessão à frente da União Cabo-Verdiana Independente e Democrática.

Esta é a terceira candidatura de Monteiro à presidência da UCID nas eleições que acontecem no 17º Congresso do Partido, no Mindelo, nos dias 04 e 05 de Novembro. O mesmo avança que independentemente das vezes que concorre à liderança do partido, em todas elas “entrega-se de corpo e alma à causa da UCID”.

No entanto, admite que não estava a pensar candidatar-se. Apenas decidiu avançar devido a diversos pedidos de militantes de todas as regiões políticas.

Além de Monteiro, estão na corrida, o Engenheiro Teodoro Monteiro e Carlos Gomes, na esperança de conseguirem destronar o actual Presidente, que está desde os anos 90 à frente do partido.